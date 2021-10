L'Inter guarda al futuro e anche nella giornata più calda che ha visto sia il rinnovo di Lautaro Martinez che la chiusura del bilancio al 30 giugno 2021 con l'Assemblea dei soci, c'è stato spazio per un piccolo inframezzo dedicato al mercato presente, ma soprattutto futuro. Non è un segreto, infatti, che il club nerazzurro stia seguendo da vicino l'attaccante classe 2002 del Salisburgo, Karim Adeyemi, ma nella giornata di ieri è andato in scena anche un incontro ufficiale.



AGENTE A MILANO - L'agente Solomon Thomas, ceo dell'agenzia che rappresenta Adeyemi, è stato infatti in visita a Milano negli uffici dei dirigenti nerazzurri. Una visita testimoniata attraverso i social network. Un incontro conoscitivo per sondare il terreno, per una strada che comunque rimane fortemente in salita. La punta tedesca infatti piace moltissimo, ma i costi dell'operazione, con tanti rivali fra cui Bayern Monaco e Psg, potrebbero essere proibitivi.