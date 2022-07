Summit terminato tra Inter e Torino per Gleison Bremer: l'atteso incontro tra le parti, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è terminato intorno alle 22. I nerazzurri hanno ribadito la medesima offerta da 30 milioni di euro più bonus più il prestito del giovane centrocampista Cesare Casadei, comunicando di non avere intenzione di effettuare ulteriori rilanci



PALLA AL TORINO - Ora la palla passa al Torino: in questi minuti è in corso un incontro tra il ds granata Davide Vagnati e l'entourage del difensore brasiliano. Urbano Cairo si è preso tempo per decidere a chi vendere Bremer: se riterrà di rifiutare l'offerta dell'Inter, è perché ha intenzione di accettare la proposta bianconera, più alta, da 35 milioni più bonus..