L'arrivo di Nainggolan dalla Roma chiude le porte dell'Inter a Rafinha, tornato per fine prestito al Barcellona, ma ancora sul mercato alla ricerca di una nuova squadra. E il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia.



RAFINHA - Il suo padre-agente Mazinho ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Milano è sempre stata la nostra priorità, ma il tempo è scaduto. Non potevamo più permetterci di aspettare: adesso è doveroso per noi guardarci attorno. All'Inter si è trovato alla grande, si è inserito immediatamente e il pubblico lo ha adottato con affetto ed entusiasmo. Purtroppo non è arrivato alcun segnale dalla società. Peccato, sarebbe stato importante giocare in Europa con l'Inter dopo averla conquistata sul campo. L'accordo con il Barça è scaduto il 5 giugno. Mio figlio tornerebbe anche ora, ma i tempi erano diventati troppo lunghi. Forse, se lo avessero voluto sul serio, si sarebbero mossi subito con convinzione. Doveroso, adesso, scegliere altro. Abbiamo già parlato con il Barcellona, insieme stiamo valutando il meglio per loro e per noi. Attendiamo di capire le loro intenzioni, ora non possiamo ancora dire dove giocherà. Le opportunità non mancano, all'Inter Rafinha ha garantito un rendimento importante e fisicamente sta benissimo. Merito anche di Spalletti, un grande allenatore che vogliamo ringraziare. Ha puntato su di lui gestendolo al meglio. Stiamo valutando, il telefono squilla parecchio… Sono arrivate richieste da Liga, Premier, Ligue 1 e Bundesliga. Ci hanno già contattato anche alcune grandi squadre della Serie A, ma niente nomi. Questi restano top secret (sorride, ndr). Dobbiamo valutare il meglio per lui, questo è ciò che conta. Fino a oggi avevamo messo in stand by ogni possibilità in attesa dell'Inter, che ha cercato di abbassare il prezzo del riscatto, ma ora dobbiamo trovare una nuova squadra il prima possibile. L’obiettivo è iniziare il ritiro con la nuova maglia. C'è un club in pole position? Non saprei, non dipende solo da noi. Ma anche dal Barcellona, dal tipo di operazione che intende impostare e dal valore che attribuisce al giocatore. Io mi occupo del contratto, il prezzo lo decide il club".



VIDAL - L'Inter non ha riscattato pure Cancelo, tornato al Valencia e ora pronto a firmare con la Juventus. I nerazzurri cercano un altro terzino destro sul mercato: seguiti Vrsaljko (Atletico Madrid), Zappacosta (Chelsea, magari in cambio di Vecino), Darmian (Manchester United, ma la Juve non lo ha mollato nonostante l'arrivo di Cancelo) e Aleix Vidal. Proprio lo spagnolo del Barcellona ha dato un indizio social attraverso una story su Instagram con una sua foto ritratto in primo piano mentre guida l'auto e la scritta "Tutto bene!" in italiano. Lo spagnolo classe 1989 ex Siviglia è sotto contratto con il Barcellona fino al 2020.