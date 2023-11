Brutte notizie in casa Inter dai ritiri delle nazionali e in particolare da quello dell'Italia. Il difensore italiano Alessandro Bastoni si è fermato oggi in allenamento per un problema muscolare al polpaccio della gamba destra e domani si sottoporrà ad esami più approfonditi.



IL COMUNICATO DELLA NAZIONALE - "Il difensore Alessandro Bastoni ha sospeso anzitempo la sessione odierna di allenamento a seguito di un affaticamento muscolare al polpaccio dx. Il calciatore sarà sottoposto ad accertamenti strumentali domani in mattinata".