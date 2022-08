A margine della partita persa contro il Villarreal, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Inter Tv esprimento disappunto in merito alla tenuta difensiva della sua squadra.



“In fase difensiva dobbiamo fare meglio, il Villarreal è arrivato cinque volte dentro la nostra area e per quattro volte ha fatto gol. C’è qualcosa da rivedere, così non va. Dobbiamo ancora lavorare, questi test ce lo hanno fatto capire. Come pure si è visto che la condizione generale è buona ma c’è da crescere. Ora scenderanno i carichi di lavoro, per Lecce saremo a posto”.