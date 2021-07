Simone Inzaghi vuole puntare su Alexis Sanchez. L’attaccante dell’Inter, che arriva da due stagioni di alti e bassi, piace al tecnico nerazzurro, che però vorrebbe un cileno ‘meno impegnato’ per preservare il suo fisico. Per questo in dubbio ci sono le sue presenze per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, col Cile impegnato in sei gare tra settembre e novembre.