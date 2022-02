Simone Inzaghi parla a Mediaset dopo la partita vinta in Coppa Italia contro la Roma: "I ragazzi sono stati bravissimi, non era una partita semplice. La Roma è una squadra di qualità con ottima rosa, abbiamo tenuto benissimo il campo meritando questa semifinale venendo dopo la battuta d'arresto contro il Milan. Ho fatto i complimenti alla squadra perché non era facile fare una partita così dopo due giorni e mezzo dopo il derby".



SULL'INFORTUNIO DI BASTONI - "Purtroppo è caduto male, ora i medici faranno gli esami e speriamo di non perderlo per troppo tempo. Per noi è un giocatore importante".



CALI DURANTE LA PARTITA - "Comandare la partita non è semplice e lo facciamo quasi sempre. Poi ci sono gli avversari, la Roma, il Milan, il Napoli, il Liverpool. Ci sono momenti in cui dobbiamo saper soffrire, e oggi abbiamo tenuto la porta inviolata, soffrendo poco ma quando abbiamo sofferto l’abbiamo fatto insieme".



SU PERISIC - "È un giocatore che da inizio anno sta avendo livelli altissimi. Son contento, ma come i compagni. L’Inter è prima in classifica, ha superato il turno in Champions, siamo in semifinale di Coppa Italia, abbiamo vinto la Supercoppa, possiamo essere contenti. Abbiamo avversari forti e un cammino difficile, ma volevamo la semifinale e l’abbiamo ottenuta, con una Roma forte e contro un ottimo allenatore".