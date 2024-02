Inter, Inzaghi: dal rischio esonero al rinnovo del contratto e ora le voci sulla Premier

Cristian Giudici

Il mondo di Simone Inzaghi si è capovolto in un anno. Torniamo indietro nel tempo a dodici mesi fa, quando la sua Inter incassa la settima sconfitta in campionato a Bologna, proprio dove il 27 aprile 2022 la papera di Radu aveva di fatto "regalato" lo scudetto al Milan. Così il ritorno degli ottavi di finale in Champions League diventa una sorta di ultima spiaggia per l'allenatore nerazzurro, a rischio esonero e costretto a giocarsi la panchina sul campo del Porto.



SIRENE INGLESI - Poi tutti sanno com'è andata la cavalcata europea dell'Inter, uscita a testa alta dalla finale persa contro il Manchester City di Guardiola a Istanbul. Lì è nato lo spirito della grande squadra, che in questa stagione sta dominando il campionato in Italia e si sta facendo apprezzare nel resto d'Europa per i risultati uniti al bel gioco. Qualità che non può passare inosservata agli occhi dei grandi club stranieri, compresi quelli della Premier League inglese, specialmente in un'annata che porterà a un valzer su diverse panchine importanti.



IL RINNOVO DEL CONTRATTO - A settembre arriva la firma sul prolungamento del contratto fino a giugno 2025, con tanto di aumento d'ingaggio a 5,5 milioni di euro netti all'anno. Una cifra che lo rende il secondo tecnico più pagato in Italia, dietro soltanto a Massimiliano Allegri della Juventus. Ora l'argomento non è ancora all'ordine del giorno, ma a fine stagione l'Inter è pronta ad affrontare il discorso per un ulteriore (meritatissimo) rinnovo dell'accordo. Anche perché tenere un allenatore in scadenza di contratto non fa parte del metodo Marotta. Intanto Inzaghi continua a lavorare senza distrarsi: "Tranquillo mai", come canta Naska. Consapevole del fatto che basta sempre poco per ribaltare i giudizi, nel bene e nel male.