Inzaghi ritrova l'Inter nella notte più difficile, a oltre dieci anni dallo storico Triplete, i nerazzurri, tornano a battere il Barcellona a San Siro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Sono forse passati i giorni più lunghi, intensi e controversi dell’Inzaghi allenatore: con una vittoria tanto sofferta, quanto nobile e dolce, Simone è uscito dall’angolo buio in cui si era cacciato. La luce non è poi così distante se la cerchi e il tecnico interista lo ha capito ieri. In effetti, non capitava dal 2010, anno magico per ogni interista”.