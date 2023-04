L'supera la Juventus e va in finale di, dove attende la vincente tra Fiorentina e Cremonese., tecnico nerazzurro, commenta a Sportmediaset al termine del match di San Siro: "E' stata una bellissima serata, corretta. Le squadre hanno fatto una partita intensa dall'inizio alla fine. La mia squadra ha meritato la finale nell'arco delle due gare, siamo molto contenti perché volevamo a tutti i costi tornare a Roma e lo faremo. Abbiamo dieci partite da qui alla fine, speriamo ce ne sia una in più".- "Sono stati bravissimi i ragazzi, stasera hanno fatto una grandissima gara perché non abbiamo perso un metro contro una squadra con giocatori di grandissima qualità. Siamo rimasti uniti".- "Sta dando tanto? Assolutamente sì. Con un po' di fatica dirigenti e società mi hanno accontentato. E' un giocatore che conosco con grandi qualità dentro e fuori dal campo. Ci sta dando una grande mano coi compagni facendo un ottimo percorso nelle Coppe".- "I due leader nel progetto? Sono due giocatori importantissimi, con qualità fisiche e tecniche elevate. Sarebbe riduttivo parlare di due giocatori, la cosa importante è che eccetto Skriniar riesco ad avere tutti i giocatori della rosa. La squadra è rimasta quattro mesi senza Lukaku e Brozovic, sappiamo quanto sono utili".- "Ci siamo salutati, c'è tantissimo rispetto e tanti anni che ci incontriamo. Ci siamo abbracciati, penso abbia fatto i complimenti per l'approdo in semifinale di Champions League".