A margine della partita contro il Bari, il tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, spiegando il momento di appannamento di Giovanni Fabbian, centrocampista arrivato a Reggio Calabria in prestito dall’Inter.



“Giovanni Fabbian spento nella ripresa perché ha sentito l’assenza di Menez? No, perché gioca da tanto, poi ho messo Lorenzo Crisetig e Daniele Liotti perché sapevo di averla in pugno".