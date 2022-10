Intervenuto sui canali social del club, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato della dura trasferta di Firenze, cui non prenderanno parte né Lukaku né Handanovic.“Firenze è una trasferta difficile per tutti, questa settimana abbiamo avuto qualche giorno in più e siamo riusciti a lavorare abbastanza bene. Adesso andiamo fiduciosi a giocare questa partita”.“I risultati portano autostima e di conseguenza le vittorie sono importantissime. Da qui alla sosta abbiamo tutte partite difficile, in casa e fuori. Ogni tre giorni saremo sotto pressione ma dovremo affrontare ogni partita con testa”.“Si, in trasferta dobbiamo fare di più. È normale che giocare nel nostro stadio e di fronte ai nostri tifosi ci agevola tantissimo, ma anche a Firenze ce ne saranno tanti con noi”.“È due giorni che si allena parzialmente in gruppo, deve ritrovare la condizione ma è molto motivato dopo tanto tempo fuori. Ha superato la lesione, domani non sarà con noi a Firenze e cerchiamo di portarlo a mercoledì ma chiaramente deve migliorare la sua condizione. Vedendolo lavorare sono molto fiducioso”.“Per domani non è ancora disponibile, partirà con noi come contro la Salernitana ma non è ancora disponibile. Se dovesse servire c’è pronto Cordaz”.“Quello che conta è ragionare partita per partita e adesso en mancano tante. Dobbiamo arrivare nel miglior modo possibile alla sosta”.“Dobbiamo guardare il calendario ed essere realisti, davanti c’è chi corre tantissimo e noi abbiamo perso qualche punto. L’obiettivo è recuperare qualcosa e passare il turno in Champions”.