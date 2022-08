Alla vigilia della sfida contro lo Spezia, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai canali social ufficiali del club nerazzurro.



“I ragazzi hanno lavorato bene, abbiamo cercato di perfezionare gli automatismi e abbiamo recuperato D’Ambrosio che era mancato contro il Lecce. Capacità di adattamento e diverse soluzioni le nostre armi migliori? Lavoriamo per avere tante soluzioni, la partita scorsa l’abbiamo terminata con 4 punte. Ho tanti ottimi calciatori, sappiamo che si inizia con soli 11 titolari, ma il più delle volte sono determinanti i 5 che entrano dalla panchina. Cosa indica la prima giornata senza pareggi? Che sarà un campionato combattuto, tutte giocano per vincere e diverse gare si decidono nei minuti finali. Che partita mi aspetto contro lo Spezia? Hanno un ottimo tecnico, preparato, che dà sempre un’impronta alle sue squadre. Emozione nel ritrovare i tifosi per la prima in casa? Sarà emozionante ritrovare il nostro pubblico perché già dalla scorsa stagione si è creato questo legame, domani ci sarà una bellissima atmosfera”.