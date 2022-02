A margine del pareggio di Genova, il tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:“Il risultato ci lascia l’amaro in bocca, potevamo approcciarla meglio. Sapevamo di trovare una squadra in salute, che nei primi 20’ ci ha creato qualche problema. Avremmo meritato di più, abbiamo tirato 20 volte in porta come contro il Sassuolo. Dobbiamo lavorare meglio ma dobbiamo abbatterci, la prestazione c’è stata. Dobbiamo tornare alla vittoria”.“Per quanto riguarda lo sviluppo del gioco, campo e avversario non erano semplici. Siamo entrati in area 37 volte e abbiamo calciato 20 volte. Abbiamo preso una traversa con D’Ambrosio e sfiorato il gol con Calhanoglu, evidentemente non basta e dobbiamo fare di più”.“Sì, è un dato strano che in questo momento può starci perché si fa sentire la stanchezza. Anche se contro il Sassuolo abbiamo corso più del solito e perso, forse bisognava correre meglio”.“Abbiamo anche provato a giocare meno perché il campo non era dei migliori, abbiamo provato anche ad andare sulle seconde palle per questo motivo. Abbiamo calciato 14 angoli e di solito ogni 5 angoli facevamo un gol. È un momento così, lo analizziamo con serenità e calma, torneremo presto alla vittoria”.“Penso di sì, stiamo cercando di migliorare quotidianamente e siamo riusciti a preparare questa partita in 4 giorni. Ci manca quel guizzo che prima riuscivamo a trovare, abbiamo anche un po’ cambiato strategia. Le partite sono anche frutto di episodi e l’episodio ci sta mancando in questo momento. Dobbiamo fare di più e meglio, ci dispiace per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto, ma devono essere orgogliosi di quello che sta facendo quest’anno la squadra”.“Credo di sì, ma stasera ho cercato di ruotare dove potevo. Anche Skriniar ha sempre giocato e aveva bisogno di riposare, non credo che un uomo in più o in meno faccia la differenza”.“Può esserci un po’ di stanchezza mentale dovuto all’accumulo di partite, viaggi e ritiri, ma dal punto di vista fisico stiamo bene e contro il Sassuolo abbiamo corso più delle altre volte. Le punte non segnano? sarei preoccupato se non creassimo mentre tra Sassuolo e stasera abbiamo creato tantissimo”.