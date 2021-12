L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha preso la parola al canale tematico del club alla vigilia della partita contro il Torino: "Penso che siamo in un bel momento, i ragazzi sono tutti coinvolti. Lavoriamo sempre molto bene, nonostante le tante partite fatte. Siamo contenti, ma sappiamo che il nostro percorso è molto lungo; in queste prime 18 partite la capolista è cambiata velocemente. Noi siamo in linea con quello che ci ha chiesto la società, ovvero ritornare agli ottavi di Champions e di essere nelle prime 4 in Serie A. La squadra lavora bene, il titolo d'inverno è uno stimolo, ma le insidie sono sempre tante".



Sulla corsa scudetto: "Mancano ancora 20 partite alla fine, è ancora lunghissima. Conosciamo il calendario, ma io sono preoccupato solo per domani, incontriamo un Torino in salute e organizzato".



Sull'assenza di Barella: "Per il Liverpool c'è tempo e spazio, sappiamo che ci dovremo arrivare nel migliore dei modi. Devi sempre avere in testa idee diverse perché, causa squalifiche e infortuni, la squadra è sempre in evoluzione da un giorno all'altro".