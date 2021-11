A margine della sfida contro il Venezia, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande di Dazn.



"Giochiamo contro una squadra organizzata, che attraversa un ottimo momento e sta facendo molto bene, nonostante sia una neopromossa. Servirà una prova di grande maturità. La formazione? Ho scelto quella che mi sembrava più idonea, poi i giudizi variano con i risultati. Ho optato per qualche cambio, valuterò di partita in partita e farò ogni volta come stasera. Bastoni centrale? E' un'opzione che abbiamo. Ranocchia ha fatto due partite meravigliose, ma non aveva completato il recupero nel migliore dei modi, anche se mi ha dato grandissima disponibilità e potrò probabilmente utilizzarlo a gara in corso”.