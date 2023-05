Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha analizzato così a DAZN il match che attende i nerazzurri allo stadio Maradona contro il Napoli.



PRESSING COME ARMA DEL MATCH - “Senz’altro conoscendo il Napoli, bisognerà fare una partita importante. L’abbiamo preparata bene in settimana, con qualità e quantità che dovremo mettere in campo per fare una gara importante”.



SULLE ROTAZIONI - “Tutti stanno dando una grossa mano. Oggi è la 15ª partita 50 giorni, bisogna ricordarlo, non era mai successo. Ho bisogno di tutta la rosa e sono contento di aver fatto un percorso del genere perché ho avuto bisogno di tutti".



LA RICONFERMA DI ZHANG - “Io sono sempre stato tranquillo, la società lavora sempre ed io so in che club lavoro. Quando abbiamo perso, abbiamo provato a recuperare lavorando al meglio. In campionato ci manca ancora qualche punto per raggiungere l’obiettivo Champions”.