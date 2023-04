A margine del pareggio maturato allo Stadium di Torino, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Mediaset.“È stata fraintesa l’esultanza di Lukaku e ne è scaturito il parapiglia finale che ci priverà sia di lui che di Handanovic per il ritorno, che sono per noi due calciatori fondamentali”.“Hanno giocato una grande gara e il mio giudizio non cambia per l’1-1 finale. Abbiamo comandato la partita per 90’ e purtroppo non siamo riusciti a far gol nonostante le occasioni importanti. Poi abbiamo preso un gol evitabile, ma niente da dire ai ragazzi, compatti e aggressivi come avevo chiesto. Era un momento difficile per noi. Adesso avremo il ritorno sul nostro campo e con una vittoria potremo giocare un’altra finale”.“Assolutamente sì, lo si è percepito ma vado al di là di questo e vedo un giocatore che segna ed esulta. Poi lì succede tutto. Adesso devo essere lucido e pensare che questa esultanza mi priverà di averlo al ritorno. Non è stato uno spettacolo bello da vedere”.“Assolutamente sì, dovevamo uscire su Rabiot prima e due calciatori potevano evitare quel cross. La diagonale poi è stata troppo stretta e abbiamo lasciato Cuadrado solo. Ma sono soddisfatto per la partita di aggressione e determinazione giocata dalla mia squadra. Adesso dobbiamo guardare il lato positivo, voglio guardare la prestazione e il mio giudizio non sarebbe cambiato senza l’1-1 finale”.“È un problema che nelle ultime partite ci ha condizionato. Anche contro lo Spezia, per quanto espresso, avremmo meritato un risultato diverso. Dobbiamo lavorare di più e meglio perché le buone prestazioni non bastano. Questa sera era importante perché venivamo da un momento difficile. Una semifinale di Coppa Italia e un quarto di Champions solitamente non si accumulano”.“Non sento distacco, la nostra tifoserie è unica e impareggiabile. Anche contro la Fiorentina sono stati con noi fino al 95’. Siamo l’Inter e si aspettano risultati diversi, c’è stato un richiamo da parte di tutti perché volevamo fare tutti di più e stasera c’è stata una risposta importante da parte della squadra”.