Il tecnico dell'Simoneha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Salernitana:"Stasera è difficile parlare di calcio. La squadra ha fatto una gara importante, la grande pecca è stata quella di non fare il secondo gol, siamo in difficoltà perché non ammazziamo le partite . Da allenatore mi riesce difficile spiegare il pareggio, probabilmente bisogna lavorare di più ma non posso dire nulla circa l'impegno dei miei ragazzi. L'1-1 ci penalizza e ci delude, ma deve essere una spinta per i prossimi impegni".- La partita è stata interpretata bene, Ochoa riesce in un'occasione ad alzarsi in piedi in un lampo, pali, traverse. I risultati migliorano tutto, per noi è un periodo difficile perché non arrivano e ci sono tante partite ravvicinate. Sappiamo come funziona nel calcio, non avevo mai visto un gol del genere negli ultimi anni".- "Lo vedo pronto, anche da fuori vedete che il nostro impegno non è premiato. Quello che si può fare è metterci resilienza e continuare a lavorare, nulla di più".- "La sfortuna influisce, i due colpi di testa ravvicinati sono incredibili, ci sono momenti così, dobbiamo portare la sorte dalla nostra parte".- "Correa e Lukaku mi sono sembrati i più idonei, con una partita ogni 48-72 ore devo cercare di utilizzare più giocatori possibili, e quelli che ho schierato mi sembra che abbiano dato ottime risposte"