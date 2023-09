Simone Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione in vista della partita di domani sera contro la Real Sociedad, che sancirà l’esordio in Champions per l’Inter, finalista della scorsa edizione della massima competizione per club in Europa. Saranno pochi i cambi rispetto alla formazione scesa in campo nel derby sabato sera, ma stando alle indiscrezioni degli ultimi minuti, Frattesi e Carlos Augusto potrebbero avere una chance da titolare.