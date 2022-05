La Supercoppa Italiana a gennaio, vinta all’ultimo minuti dei supplementari contro la Juventus, poi la Coppa Italia, ancora contro i bianconeri e ancora ai supplementari, prima di dare l’assalto finale allo scudetto dove deve recuperare 2 punti in altrettante giornate al Milan capolista. Simone Inzaghi punta deciso al trono d’Italia mettendo nel mirino l’unico trofeo che ancora gli manca, lo scudetto: una possibilità che garantirebbe al tecnico dell’Inter la conquista del "Triplete" tricolore. Un’eventualità che i bookmaker non escludono con la vittoria in campionato dei nerazzurri a 2,70 volte la posta e 2,80. Inzaghi, quindi, può scrivere il proprio nome nella storia dell’Inter: l’unico ad aver vinto Supercoppa, scudetto e Coppa Italia fu Roberto Mancini - seppur lo scudetto venne assegnato a tavolino per lo scandalo Calciopoli - mentre conquistando il Tricolore l’ex tecnico della Lazio eguaglierebbe Massimiliano Allegri, capace di vincere i tre trofei nazionali nella stagione 2015/16.