Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato della partita vinta contro l’Empoli.“Nel primo tempo eravamo lenti e prevedibili nonostante il predominio. Sapevamo che avremmo potuto fare meglio. Il gol di Romeu ci ha favorito, ma abbiamo fatto un’ottima partita, difficile, a 72 ore dalla sfida contro il Benfica che ha portato via tante energie”.“Assolutamente, ottima risposta e bellissimi segnali. Con calciatori che non giocavano da un po’ e hanno risposto benissimo, ma su questo non avevo dubbi. Ci prendiamo questa vittoria importante, c he ci voleva. Questa era la settimana in cui si poteva riposare un po’ ma abbiamo la semifinale di Coppa Italia nel nostro stadio”.“Importantissimo, lo avevamo preso per questo e sappiamo quanto ha sofferto lui e quanto abbiamo sofferto noi nel non averlo. Adesso è bello avere problemi di abbondanza, che non ho mai avuto. Non mi crea difficoltà nelle scelte. Mercoledì spero di averli tutti a disposizione. Sono contento per il ragazzo e per il gesto della Federazione, importante per tutto il sistema e per tutti i giovani che seguono il calcio”.“Con una circolazione più veloce riesce a saltare la loro prima linea e diventa tutto più semplice”.“Sarà una sfida importante contro il Milan, con una finale in palio nella manifestazione più importante d’Europa. Ma non abbiamo il tempo di pensarci perché abbiamo altre partite importanti. Il calendario è questo ed è folle perché si gioca tantissimo, anche se non cerchiamo alibi”.“Lukaku aveva riposato per 72’ contro il Benfica e Lautaro aveva riposto col Monza. Poi Dzeko e Correa non tirano mai indietro il piede e io sceglierò sempre per il bene dell’Inter”.