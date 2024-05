Inter, Inzaghi: ‘Scelte ponderate, vogliamo onorare il campionato’

8 minuti fa



Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha presentato la sfida contro il Sassuolo.



“Bellissimo momento, abbiamo festeggiato con la nostra gente e siamo felici perché era quello che volevano da inizio stagione. Adesso dobbiamo fare bene nelle ultime partite. Con quei stimoli? Al di là dei record che possiamo raggiungere, dobbiamo pensare sempre una partita per volta al fine di onorare il campionato nel migliore dei modi, dando spazio a tutti. Come ragioneremo da qui alla fine sui cambi? Ho fatto scelte ponderate, sono stati una garanzia per tutto l’anno anche quelli che hanno giocato meno come Audero che a Lecce è sceso in campo in una partita delicata”.