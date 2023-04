Dopo la vittoria contro la Lazio, sua ex squadra, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter ha parlato così a Sky Sport:



“Oggi abbiamo fatto una delle migliori partite di questi ultimi mesi. Ho detto ai ragazzi di non perdere le distanze dopo l’1-0. Venivamo da un mercoledì intenso. Giocavamo contro la seconda in classifica, una squadra di qualità. Armonia ritrovata? Dovevamo avere motivazioni, ho avuto grandissimi segnali da chi è subentrato. Uno spirito di gruppo pazzesco. A fine primo tempo ho fatto i complimenti alla squadra. Bisognava insistere e giocare sapendo che la Lazio ha ottimi giocatori. Abbiamo vinto una partita fondamentale, siamo ancora in ritardo ma dobbiamo continuare così.



A Dazn su Lukaku, Brozovic e sullo scudetto del Napoli: "Lukaku? Lui e Brozovic, non li abbiamo avuti fino a gennaio. Adesso ci stanno dando una grade mano. Lo scudetto del Napoli? Faccio i miei complimenti ai giocatori e a Spalletti. Sono stati bravissimi e meritano di vincere il titolo".



Sulle condizioni di Gosens: "Ha avuto una lussazione alla spalla, speriamo di non perderlo. Da gennaio sta facendo molto bene, si sta alternando con Dimarco che titolare in Nazionale. Ci sta dando tanta intensità. Ora che abbiamo visto che i cambi in corso sono importantissimi, speriamo non si fermi.



Sulla stagione dell'Inter: "Stiamo vivendo una stagione emozionante. Questo è il nostro percorso, a volte per stanchezza abbiamo perso qualche punto, ma sono ampiamente soddisfatto per quello che abbiamo fatto nelle coppe. Ricordiamo che il 18 gennaio la squadra ha vinto l’unico trofeo disponibile in Italia”.