, tecnico dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Roma:"Mi soddisfa la concentrazione, temevo molto questa partita e veniva tre giorni dopo il derby dove avevamo speso tanto. Bisognava mettere in campo una prestazione di valore e i ragazzi sono stati bravissimi. Lautaro aveva bisogno dei gol, non è mai stato un problema anche quando non ne ha fatti. Si è sempre allenato nel migliore dei modi, adesso sta benissimo e lo sfruttiamo"."Giocavamo contro un avversario che ci è venuto a prendere, poi nel secondo tempo hanno liberato Skriniar. La Roma non perdeva da 12 partite, siamo stati bravi a recuperare dopo il Derby. Questo deve essere un punto di partenza, perché siamo ancora dietro fino a mercoledì. Scudetto? No, questa vittoria è importantissima e in più abbiamo in tasca una finale di Coppa Italia. Siamo pronti, ce la vogliamo giocare a petto in fuori"."Sapevamo che la Roma sarebbe stata molto aggressiva, li abbiamo attaccati proprio sui loro esterni, Dumfries e Perisic stanno bene ma Darmian ha fatto un gran bel derby e anche Gosens è in condizione".Ci serviva una vittoria con la Juve, quella partita veniva al momento giusto perché non ottenevamo i risultati che ci servivano. Mourinho mi ha fatto l’in bocca al lupo, siamo stati 45 minuti insieme prima della partita di Coppa Italia, è piacevole parlare con lui"Non ho sentito i miei ex giocatori, ma la Lazio si tifa a prescindere".