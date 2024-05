Inter-Inzaghi, tutti i dettagli del prossimo rinnovo

7 minuti fa



"Una formalità. Non abbiamo parlato della durata ma risolveremo tutto intorno a un tavolo". Nelle scorse ore, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato così del rinnovo del contratto del tecnico Simone Inzaghi.



Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime settimane la trattativa vera e propria prenderà il via vero e proprio. L'idea dell'Inter è quella di valorizzare il lavoro fatto dal tecnico con un prolungamento e un adeguamento economico in linea con i risultati di campo. Inzaghi con la prossima firma, che sarà fino al 2027, andrà a guadagnare 6 milioni di euro netti che potrebbero salire di ulteriori 500 mila euro con i bonus.