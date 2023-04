Stasera i riflettori saranno accesi su San Siro: Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. In attesa di scoprire chi andrà in finale per affrontare una tra Fiorentina e Cremonese (viola favoriti grazie al 2-0 dell'andata, il ritorno si giocherà domani alle 21 al Franchi), vediamo cosa succede con la regola dei cartellini.



I DIFFIDATI - I diffidati della partita di stasera sono da una parte Onana, Dimarco, Gosens, Brozovic, Correa, Lautaro e Lukaku; Perin, Danilo e Miretti dall'altra. In caso di cartellini salteranno per squalifica l'eventuale finale di Coppa Italia, in calendario mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.