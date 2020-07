Conte vuole Giroud o Dzeko all'Inter. Secondo Tuttosport, il centravanti bosniaco della Roma interessa anche alla Juventus, che per il dopo Higuain valuta anche Milik (Napoli), Raul Jimenez (Wolverhampton), Lacazette (Arsenal) e Duvan Zapata (Atalanta).

Altri derby d'Italia sul mercato in vista per Tonali (Brescia), Zaniolo (Roma), Pogba (Manchester United), Emerson Palmieri e Kanté (Chelsea).