In vista del Derby d'Italia fra Inter e Juventus il nostro Federico Albrizio e Andrea Menon de ilbianconero.com hanno giocato anche quest'anno in anticipo lo scontro diretto per il vertice della classifica alla playstation. La prima di Conte contro la Juventus e da allenatore dell'Inter, gli intrecci con Lukaku, Dybala, Marotta e Paratici, tutto in un'unica sfida che Calciomercato.com ha giocato in anticipo su eFootball PES 2020.



Conte-Albrizio e Sarri-Menon non risparmiano i propri uomini migliori. Ronaldo e Lautaro sfidano Ronaldo e Higuain, Brozovic e Pjanic danno sfogo alla fantasia in mezzo al campo e occhio a due delle migliori difese d'Italia. Fra gol annullati, gol, richieste di var e soprattutto parate clamorose chi avrà trionfato al triplice fischio? Ecco com'è finita.









