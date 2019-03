Dybala e Icardi, Chiesa... e Ndombelé. Il mercato dell'estate 2019, la prima con Beppe Marotta al timone dell'Inter, segnerà l'inizio della nuova era della sfida tra i nerazzurri e la Juventus. Un duello su diversi giocatori e che vedrà coinvolte le due eterne rivali anche per quanto riguarda il futuro dei due attaccanti argentini.



ASTA PER NDOMBEL​É - La battaglia si mercato si sposterà anche oltre i confini italiani, perché nel mirino dell'Inter - come scrive il Corriere dello Sport - è finito ora Tanguy Ndombelé, centrocampista del Lione che da tempo è seguito anche dalla Juve. Fabio Paratici è un suo grande estimatore e lo ha osservato da vicino diverse volte, ora dovrà guardarsi anche dalla concorrenza dell'ex alleato Marotta - oltre che di Manchester City e United - per il classe '96, che il presidente Aulas valuta almeno 60 milioni di euro.