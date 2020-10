Sono passati oltre due anni dadell'aprile 2018 e dalla mancata espulsione dell'allora bianconero, ma la bufera sulla direzione di gara diOrsato non si placa e anzi, arrivano nuovi dettagli. Contattato da Le Iene,infatti torna sull'episodio (il servizio completo stasera a Le Iene Show, in onda dalle 21.10 su Italia1) e non usa mezzi termini: "" e riguardava "".: Buonasera stiamo facendo un servizio sul famoso caso VAR Inter-Juventus, arbitro Orsato, si ricorda?: Sì sì, come no...: A chi si è rivolto?: Prima agli arbitri, all’AIA e poi alla Lega Nazionale di Serie A, chiesi l’audio video, i dialoghi tra il VAR e l’arbitro Orsato...: Ok, questo più o meno si ricorda in che periodo?: Immediatamente dopo la partita.: E poi dopo quanto le arrivò questa registrazione audio video.: Stavamo già alla terza quarta partita del campionato successivo...: Ammazza!: Non mi arrivò l’audio video, mi arrivò solo il video, no l’audio!: Solo il video, parecchio tempo dopo rispetto alla richiesta.: Sì esatto, sì... Me lo fece avere la Lega, c’era solo il video, non c’era l’audio, a me interessava l’audio.: E perché le interessava l’audio?: Per capire se o dal VAR o dal IV uomo qualcuno aveva sollecitato l’intervento dell’arbitro.: Certo.: E cosa l’arbitro avrebbe risposto ove fosse stato sollecitato.: Poi lei ha ricontattato la Lega per chiedere ma perché non mi avete mandato anche l’audio?: Sì ma... sì, non l’avevano, che non c’era.: Un po’ strano insomma.: Se non è interessata la Federazione né l’autorità giudiziaria che cosa dobbiamo fare, io mi aspettavo una collaborazione dal mondo arbitrale, anche perché se uno non ha nulla da nascondere avrebbe potuto mettermi in condizione di avere subito gli audio-video, o no? Che dice lei?: Mi scusi dottor Pecoraro la disturbo per un ultimo dubbio che mi era venuto...: Sì.: Lei diciamo non sente la traccia audio oppure c’è una traccia audio ma Orsato non sta parlando con il VAR?: No no no, non c’è la traccia audio. E allora, mentre i dialoghi degli altri episodi mi sono stati forniti, per l’episodio relativo a Pjanic, non mi è fornito l’audio, solo il video.: Non è che c’è la traccia audio ma non parlano ecco questo volevo capire.: Eh guardi, questo non lo sappiamo, o meglio... Io ritengo che abbiano parlato, però lo ritengo io. che cosa si siano detti, questo non lo sappiamo.: Quindi questa registrazione era muta, cioè si vedeva il video ma era muta.: Esatto, come se fosse muta.: Ok...: Allora la domanda che io mi sono fatto, dal momento che è muta, che me l’hanno data a fare?: Eh giustamente.: O comunque se è muta perché l’hanno registrato? Non so se ho reso l’idea... Non c’è motivo no?: Invece negli altri episodi che le hanno dato c’era proprio la traccia audio.: E certo!! Ecco la cosa strana, poi... Le dico la verità: me l’hanno dato a ottobre e già questo ritardo, come lei può immaginare, per me è un ritardo che non ha senso... Il campionato era già iniziato.: Certo. Ma lei come si spiega che non c’era l’audio.: Ma guardi, senta, la risposta più semplice è che non me l’abbiano voluto dare. Perché mi danno l’audio degli altri episodi e non mi danno questo, quando a me interessava soltanto quell’episodio lì... Se a un certo punto Orsato viene promosso e viene mandato a fare la finale di Coppa dei Campioni etc. etc., qualcuno si deve pure chiedere, ma dopo quell’errore che ha fatto, gravissimo a mio parere che ha condizionato penso un campionato. E a questo punto è premiato pure, ma di che parliamo?: Ma lei si è dimesso anche per questo motivo? Per questa scarsa collaborazione che ha avuto?: Mah, guardi dottore, i problemi sono vari... Non è soltanto la parte relativa alla partita Inter-Juve i motivi sono diversi. Non voglio entrare in polemica con nessuno, ho fatto il prefetto, sto facendo ora un’altra cosa, me ne sono andato perché non era l’ambiente per me. Punto!