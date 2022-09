Un'estate in uscita dal Psg e in mille trattative. Kehrer ha salutato Parigi e, non essendosi concretizzato lo scambio con l'Inter per Skriniar, si è accasato al West Ham. L'impatto con la Premier però è stato complicato. Nella prima partita in maglia Hammers un suo errore prima e un fallo poi hanno portato al rigore per il Brighton vittorioso in trasferta. Con il Tottenham invece il difensore è andato in rete nella sua stessa porta, regalando un gol agli Spurs. Titolare in 4 partite su 4, ha raccolto anche 2 ammonizioni. La sua avventura in Inghilterra può solo migliorare.