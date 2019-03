Keita Baldé, attaccante dell'Inter, parla a Sky Sport a pochi giorni dalla sfida con la Lazio: "L'obiettivo è continuare così, ora siamo terzi ma daremo tutto per arrivare anche secondi finché la matematica non ci ferma. Ce la metteremo tutta per fare sempre di più".



SULLA LAZIO - "Ho fatto tanti anni là, mi ha aiutato a crescere; mi ha dato tantissimo come io ho dato a loro. Ho rispetto di loro. Fa sempre piacere giocare contro di loro. Se esulterei dopo un gol? Non posso dire nulla, però per rispetto inizialmente dico no".



SU ICARDI - "Io sono arrivato ieri, non so nulla. Ma so che chi c'è dà tutto e darà sempre tutto. Parlo di chi c'è, poi vedremo cosa succederà in questi giorni".