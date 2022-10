L'acuto del Camp Nou ha risvegliato gli occhi dell'Europa. Lautaro Martinez, tornato al gol contro il Barcellona nella magica notte di Champions, piace da tempo alle big europee e non è un mistero. Come non lo è il suo amore per l'Inter e per Milano, città in cui a più riprese ha dichiarato di sentirsi a casa.



SIRENE - Il Toro è seguito dalle grandi del vecchio continente. E come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Manchester United e Psg hanno appena chiesto informazioni sull'argentino, in vista delle prossime sessioni di mercato, che già si annunciano incandescenti. Sono tante le chiamate esplorative al suo agente Alejandro Camaño, che solo pochi mesi fa aveva strappato per lui un rinnovo in nerazzurro da top, a 6 milioni. I Red Devils hanno un canale aperto in vista di un eventuale restyling dell'attacco. Ma il Psg, che non molla Milan Skriniar, resta in agguato, con lo sceicco pronto a cautelarsi in considerazione della delicata situazione di Mbappé.



A MILANO - Come detto, i pensieri del Toro sono però focalizzati sull'Inter. E sul Mondiale con l'Albiceleste, al quale potrà però arrivare al meglio solo continuando a spingere in nerazzurro, magari centrando il passaggio del turno in Champions - ormai a portata di mano - da affiancare alla risalita in campionato. Il primo passo sarà la Salernitana, nel lunch match di domenica.