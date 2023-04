Tullio Tinti, agente del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, ha parlato del futuro del centrale classe 1999 che resta in scadenza il 30 giugno 2024 con il club nerazzurro e sta trattando il possibile rinnovo per blindarsi e aumentare l'attuale ingaggio. Una trattativa che, come confermato a TmwRadio è lontana dall'essere concretizzata nonostante i contatti anche in presenza, presso la sede di Viale della Liberazione.



NON PORTO I GIOCATORI A SCADENZA - "Non ho mai portato un giocatore a parametro zero ma me l'hanno portato i club".



I CONTRATTI SI FANNO IN DUE - "Chiaramente i contratti bisogna farli in due, quando un calciatore legittimamente può dire a un anno dalla scadenza di aspettare viene pubblicizzato, quando un club ha un giocatore in scadenza è tutto normale".



QUANDO SI È CORRETTI IL PROBLEMA NON ESISTE - "A volte un giocatore non firma perché ha aspettato troppo, oppure magari il club non aveva interesse a fare il contratto. Quando le persone si comportano in maniera corretta il problema non sussiste".