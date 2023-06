Tutti tentati dall'Arabia. O quasi. Gli sceicchi hanno acceso i riflettori sull'Inter, e dopo aver incassato il no di Lukaku e aver fatto una prima offerta per Brozovic, a suon di milioni hanno provato a convincere anche Stefan de Vrij a trasferirsi nel campionato di Cristiano Ronaldo e Benzema.



L'OFFERTA DALL'ARABIA - Tentativo andato a vuoto, perché il difensore ha respinto la ricca proposta: a 31 anni vuole rimanere nel calcio che conta, Stefan è convinto di poter essere ancora protagonista nell'Inter di Inzaghi e presto rinnoverà il contratto firmando un biennale. L'offerta quindi è arrivata, ma il giocatore non l'ha presa in considerazione: "Confermo che de Vrij ha ricevuto una proposta estremamente interessante dall'Arabia Saudita - ha detto il suo agente Federico Pastorello durante l'evento legato al Golden Boy - ma Stefan è legatissimo all'Inter e ha deciso di restare perché si sente di dare ancora tanto. Stiamo definendo le ultime piccole cose da sistemare per il rinnovo".



GLI ALTRI AFFARI – Oltre al rinnovo di de Vrij Pastorello negli ultimi giorni ha definito con l'Inter anche il riscatto di Francesco Acerbi, per il quale i nerazzurri verseranno 3,5 milioni di euro nelle casse della Lazio confermando il difensore anche per la prossima stagione. Con l'agente dei due giocatori si potrebbero aprire anche i discorsi legati al futuro del Tucu Pereyra, altro assistito di Pastorello e in scadenza di contratto con l'Udinese.