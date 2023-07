A margine dell’affare Frattesi, definito oggi tra Inter e Sassuolo nella sede milanese del club nerazzurro, il procuratore del centrocampista, Giuseppe Riso, ha parlato anche di altri suoi assistiti. Queste le sue parole.



“Sensi? Carboni? Sì oggi con l’Inter abbiamo parlato un po’ di tutto. Su Valentin posso dire che stiamo valutando se andare a giocare o restare. Per Sensi ci sono opportunità in Italia, non abbiamo parlato di Spagna o di andare all’estero per ora. Per Gagliardini invece stiamo definendo l’accordo con il Monza e la prossima potrà essere la settimana chiave. Oristanio va a giocare, in Serie A”.