Sebastiano Esposito lascia la Spal, la conferma arriva dal tecnico Pasquale Marino in conferenza stampa: "E' stato penalizzato dal ruolo in cui è stato schierato, non ha potuto esprimere al meglio le sue qualità. Credo abbia deciso di andare via e trovare nuovi posti, dove potrà sicuramente avere più spazi per esprimersi. Sappiamo da tempo che c'è la possibilità di una sua partenza. In campo domani? Penso sia giusto puntare su quelli che so che resteranno fino alla fine". Esposito tornerà all'Inter che lo girerà in prestito a un altro club di Serie B.