C’è grande attesa in casa Inter per vedere all’opera Robin Gosens. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile esordio in nerazzurro del nazionale tedesco: "Adesso il tedesco dovrà riacquistare la forma adeguata, riprendere confidenza con il pallone e ritrovare il ritmo partita, obiettivi per i quali necessiterà inevitabilmente di un po’ di rodaggio. Per Gosens si tratterà anche di trovare il feeling con i meccanismi di Inzaghi, ma non ci vorrà molto. La prima occasione potrebbe arrivare venerdì prossimo, giorno della sfida contro il Genoa a Marassi, ma tutto dipenderà dai prossimi allenamenti in gruppo".