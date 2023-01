Memphis Depay non arriverà all'Inter. Questo il succo delle parole di Sebastien Ledure, avvocato dell'olandese che ha smentito le voci che vorrebbero il suo assistito vicino ai nerazzurri, in uno scambio con Correa. "Non ci sono trattative in corso per Memphis all'Inter. Posso negare tutti questi collegamenti: non è una possibilità che stiamo discutendo", queste le parole riportate da vari media.