L'Empoli è pronto a fare sul serio per Andrea Pinamonti, questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Andrea Pinamonti non è certo sicuro di essere la quarta punta di Simone Inzaghi per la stagione che verrà: nonostante uno stipendio da oltre 2 milioni lo incateni a Milano, il centravanti azzurrino si guarda attorno da un po’. Ed è arrivata al suo tavolo una proposta molto seria che il 22enne guarda con attenzione: lo reclama in prestito l’Empoli, società pronta a metterlo al centro di un progetto di salvezza e a renderlo un titolarissimo senza troppe pressioni addosso”.