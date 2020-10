Valentino, esterno del, ma di proprietà dell', parla in vista della sfida Champions di questa sera, nella quale non ci sarà a causa di un infortunio. Ecco le sue parole a FcInter1908.it: "Sarà una gara speciale per me. Sono tornato a disposizione e mi sento bene, ma non sono ancora al 100% e non ci sarà per la prima sfida a Milano. Ma non vedo l’ora del match di ritorno contro i miei amici dell’Inter in Germania"."Sì, ho guardato il derby e credo che l’Inter le proverà tutte per cercare di vincere contro di noi. Sono loro i favoriti, ma noi faremo sicuramente il nostro meglio per essere competitivi"."Certo, il mister mi ha chiesto dello stile di gioco di Conte e di qualche giocatore dell’Inter. Gli ho detto quello che pensavo, ma lui conosce bene la qualità che ha l’Inter. Sarà una gara tosta per la nostra squadra"."Ho un ottimo rapporto con Conte e spero che lui e l’Inter riescano a trionfare. In estate abbiamo parlato con l’Inter, ma avevo bisogno di giocare di più. Dopo lo stop a causa del coronavirus in Inghilterra mi dissero che essendo un giocatore in prestito non potevano farmi giocare molto e da lì in poi ho giocato poco. Ecco perché ho parlato con il mio agente e ho deciso di mettermi alla ricerca di un nuovo prestito".