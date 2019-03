Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla di Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, dagli studi di Sky Sport: "La lettera di Icardi non mi è proprio piaciuta, è autocelebrativa. Tutti abbiamo avuto offerte, tutti abbiamo giocato acciaccati, ma nessuno ha scritto una lettera per rivendicarlo. Nel momento in cui Icardi rientra nello spogliatoio e chiede scusa allora tornerà il miglior Icardi".