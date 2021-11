Walter Sabatini ha spesso e volentieri racconato che quello di dire addio all'Inter è oggi uno dei rimpianti più grandi della sua carriera, e intervistato da Mediagol l'ormai ex capo dell'area sport di Bologna e Montreal Impact ha parlato dell'attuale gesione dei nerazzurri e anche di un'altra sua ex squadra, la Roma.



PLUSVALENZE VERE E NON FINTE - "Con le cessioni di Lukaku e Hakimi, i manager che lavorano sono riusciti a produrre plusvalenze reali e non fittizie. L'Inter si è trovata in un momento in cui ha avuto la necessità di realizzare queste plusvalenze e quindi credo fossero mosse imprescindibili".



FORTUNA - "I ragazzi sono comunque stati sostituiti degnamente e spero che i nerazzurri possano avere una buona dose di fortuna".



LA ROMA E MOU - ​"Il binomio tecnico-dirigenziale tra me e Mourinho sarebbe stato suggestivo ma anche improponibile perché nessuno all'interno della Roma pensa a ingaggiarmi. In più, sarebbe anche strategicamente sbagliato perché il portoghese da profilo accentratore non ha bisogno di un direttore sportivo come me".