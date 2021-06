Wesley Sneijder, ex di Ajax, Real Madrid e Inter, ha parlato del proprio futuro nel corso della trasmissione olandese NOS Studio Europa: "A due anni dall'addio al calcio ho deciso che ora sono pronto, voglio diventare allenatore e senza passare dalle giovanili. Non voglio fare nemmeno l'assistente. Voglio essere subito un capo allenatore in prima squadra, mi piacciono le responsabilità. Ho imparato da tutti i tecnici che ho incontrato. Mourinho? Posso sempre bussare alla sua porta per imparare qualcosa".