"Voglio lui". L'indice di Simone Inzaghi si ferma su. Detto, fatto. Preso. Cinque milioni per il prestito, 25 per l'obbligo di riscatto più uno di bonus.: Inzaghi lo fa debuttare contro il Verona mettendolo nella ripresa per sblocare la gara, Correa ringrazia segnando una doppietta e regalando tre punti all'Inter.- E' la vittoria di Simone. Lui che fin dall'inizio non ha mai avuto dubbi su chi dovesse essere il terzo attaccante dell'Inter dopo Lautaro e Dzeko: "Correa è la nostra ciliegina sulla torta" ha detto l'allenatore dopo la vittoria contro l'Hellas. Dolce, dolcissima., l'Inter l'ha dimostrata ad Inzaghi andando a prendere il giocatore che l'allenatore aveva chiesto, e lui l'ha data fin da subito al suo pupillo.- Un rapporto che parte da lontano, quando la Lazio lo pescò dal Siviglia per il dopo Felipe Anderson. Partito da riserva,. Fiducia, ecco la parola chiave. Quella che ai tempi della Sampdoria ha sfruttato solo in parte: qualche guizzo qua e là ma ancora troppo discontinuo. Poi la Lazio e ora l'Inter, con la quale a 18 fece un provino. Moratti pensava di aver trovato il nuovo Veron, ma il ragazzo non si ambientò e non se ne fece nulla: "Il freddo è stata una delle cose più difficili da gestire". Ora invece ha scaldato i tifosi dell'Inter con la doppietta col Verona. Inzaghi l'ha chiesto e la dirigenza l'ha accontentato. Quell'indice si è fermato sul nome giusto.