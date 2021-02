In casa Inter c'è un interrogativo che tiene accesa la spia della preoccupazione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La preoccupazione è evidente ed è figlia di un interrogativo: fino a quando il tecnico riuscirà a mettere l’intera compagnia sotto il suo ombrello? Dalla risposta a questa domanda passa il futuro nerazzurro. Finora la banda di Antonio non si è fatta distrarre dalle voci, nonostante gli stipendi ritardati e l’assenza della proprietà, a meno di non voler considerare gli errori individuali di molte partite una pericolosa spia. È indispensabile che nessuno, anche solo inconsciamente, stacchi in anticipo la spina”.