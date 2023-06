Robin Gosens rimane il grande obiettivo dell'Union Berlino per la prossima stagione. La società tedesca, come riferito da Sky Sport DE, ha messo in cima alla lista il laterale nerazzurro visto che a sinistra oggi in rosa c'è il solo Jérôme Roussillon. L'unica questione che rischia di frenare l'affare è la valutazione dell'ex Atalanta, che per l'Inter si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.