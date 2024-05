, che hanno vinto il campionato ormai quasi un mese fa e oggi festeggiano ufficialmente davanti al proprio pubblico, godendosi l'evento che è stato organizzato alla Scala del Calcio dopo l'1-1 contro i biancocelesti.prime ovazioni per i giocatori più amati:si gode i cori dei tifosi, perc'è un'ovazione da star.Alla fine della partita è il momento di allestire il palco per la premiazione: prima la consegna ai giocatori, uno per uno, delle medaglie, con lo speaker che annuncia tutti i nomi. Poi sarà la volta del trofeo.

Grande atmosfera anche prima del calcio d'inizio, con una spettacolare coreografia che ha coinvolto tutto lo stadio.Prima la, con la consegna del trofeo nelle mani di Lautaro Martinez, poi, sempre a San Siro, unin cui canteranno Ligabue e Tananai. A condurre il post gara saranno lo speaker Mirko Mengozzi, Eleonora Incardona di DAZN e Daniele Battaglia di Radio 105. Sugli spalti tanti volti noti, tanti ex come Galante, Zenga, Cruz, Beppe Baresi, Frey, Berti, alcuni componenti dell'Inter del Triplete e quelli dell'Inter della prima stella, come Mazzola e Guarneri e tifosi vip quali Matilde Gioli, Stefano Accorsi, Matteo Arnaldi, Hell Raton.

