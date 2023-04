L’Inter continua a monitorare la situazione legata al futuro di Mateo Retegui, l’attaccante del Tigre (lo riscatterà dal Boca Juniors per 2,5 milioni) e della Nazionale italiana che piace anche ad altri club sia in Italia che all’estero. La concorrenza è tanta e il rischio che possa partire un’asta è concreto, ma i nerazzurri possono giocarsi la carta Colidio, attaccante classe 2000 già in prestito al Tigre e che potrebbe essere inserito come contropartita a titolo definitivo in caso di una eventuale apertura di trattativa.